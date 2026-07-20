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Любовь Аксенова рассказала, как ее пытались купить за миллион

Актриса Аксенова назвала пытавшегося купить вечер с ней бизнесмена доверчивым
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова прокомментировала случай, когда бизнесмен пытался купить вечер с ней за миллион рублей. Своими размышлениями на этот счет она поделилась в беседе с журналисткой Ксенией Собчак для проекта «Осторожно, Собчак».

По словам знаменитости, произошедшее показалось ей глупостью — в 2019 году московский предприниматель поверил мошенникам, заявившим, что могут предоставить ему эскорт-услуги актрисы.

«Просто какая-то дурацкая история. Ну кому пришла рассылка на почту? Кто этому доверяется? Надо очень критически относиться к таким вещам», — посоветовала она.

Подобный инциденты звезда назвала результатом доверчивости людей, которые готовы платить большие деньги за встречу со знаменитостью, даже не имея прямого контакта с ней.

Ксения Собчак, в свою очередь, подтвердила существование агентств, предлагающих эскорт со знаменитостями, которые точно не способны на такое.

Ранее Любовь Аксенова появилась на премьере в готическом образе.