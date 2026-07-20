Любовь Аксенова рассказала, как ее пытались купить за миллион

Актриса Любовь Аксенова прокомментировала случай, когда бизнесмен пытался купить вечер с ней за миллион рублей. Своими размышлениями на этот счет она поделилась в беседе с журналисткой Ксенией Собчак для проекта «Осторожно, Собчак».