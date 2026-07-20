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Бен Аффлек получил от Netflix 587 млн долларов за свой ИИ-стартап

Также актер занял пост старшего консультанта в Netflix
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека InterPositive за 587 млн долларов. Сумму сделки раскрыли в официальном отчете корпорации, пишет Variety.

Ранее финансовые детали оставались в тени. Аналитики Bloomberg оценивали покупку примерно в 600 млн долларов.

Аффлек запустил проект в 2022 году. Его целью было создать инструменты, которые помогали бы на этапах постпродакшена, после съемок.

В момент сделки в команду InterPositive входили 16 человек: инженеры, исследователи и креативщики. Сам актер занял пост старшего консультанта. Разработки стартапа помогают улучшать этап постпродакшена, в том числе сведение, добавление визуальных эффектов.

Ранее Бен Аффлек впервые за долгое время вышел в свет с 17-летней дочерью.