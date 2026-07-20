Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека InterPositive за 587 млн долларов. Сумму сделки раскрыли в официальном отчете корпорации, пишет Variety.
Ранее финансовые детали оставались в тени. Аналитики Bloomberg оценивали покупку примерно в 600 млн долларов.
Аффлек запустил проект в 2022 году. Его целью было создать инструменты, которые помогали бы на этапах постпродакшена, после съемок.
В момент сделки в команду InterPositive входили 16 человек: инженеры, исследователи и креативщики. Сам актер занял пост старшего консультанта. Разработки стартапа помогают улучшать этап постпродакшена, в том числе сведение, добавление визуальных эффектов.
Ранее Бен Аффлек впервые за долгое время вышел в свет с 17-летней дочерью.