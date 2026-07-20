Звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс рассказал, что не чувствовал себя счастливым во время съемок сериала, несмотря на его невероятный успех.
В подкасте All Out with Jon Dean актер признался, что испытывал сильный стресс.
«Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что в лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив. Я испытывал стресс», — рассказал Парсонс.
По словам исполнителя роли Шелдона Купера, успех сериала был неразрывно связан с переутомлением и строгой дисциплиной. Парсонс отметил, что не согласился бы снова пройти через это ни за какие деньги.
В «Теории большого взрыва» Парсонс сыграл физика-теоретика Шелдона Купера. По сюжету он и его друзья-ботаники пытаются совмещать научную карьеру, дружбу и личную жизнь, постоянно попадая в неловкие ситуации. Сериал выходил с 2007 по 2019 год.
Ранее в сети появился трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» про Стюарта Блума.