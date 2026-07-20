Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Теории большого взрыва» признался, что был несчастлив во время съемок сериала

Джим Парсонс испытывал сильный стресс из-за собственного успеха
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джим Парсонс в сериале «Теория большого взрыва»
Джим Парсонс в сериале «Теория большого взрыва»

Звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс рассказал, что не чувствовал себя счастливым во время съемок сериала, несмотря на его невероятный успех. 

В подкасте All Out with Jon Dean актер признался, что испытывал сильный стресс.

«Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что в лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив. Я испытывал стресс», — рассказал Парсонс.

Джим Парсонс в сериале «Теория большого взрыва»
Джим Парсонс в сериале «Теория большого взрыва»

По словам исполнителя роли Шелдона Купера, успех сериала был неразрывно связан с переутомлением и строгой дисциплиной. Парсонс отметил, что не согласился бы снова пройти через это ни за какие деньги.

В «Теории большого взрыва» Парсонс сыграл физика-теоретика Шелдона Купера. По сюжету он и его друзья-ботаники пытаются совмещать научную карьеру, дружбу и личную жизнь, постоянно попадая в неловкие ситуации. Сериал выходил с 2007 по 2019 год.

Ранее в сети появился трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» про Стюарта Блума.