Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Энн Хэтэуэй раскрыла подробности готовящихся «Дневников принцессы 3»

Предыдущий сценарий фильма команде пришлось переписать с нуля
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой»
Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой»Источник: Legion-Media.ru

В эфире шоу Radio Andy Энн Хэтэуэй рассказала о судьбе третьей части «Дневников принцессы» – долгожданного продолжения дилогии, которая когда-то прославила актрису. По ее словам, работа над сценарием третьего фильма зашла в тупик, и команде пришлось начинать все заново.

«Думаю, у нас случился прорыв. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Сценарий, над которым мы работали, — нам пришлось начать с нуля. Это, наверное, не та новость, которую все хотят услышать, но мы все чувствуем, что это будет то, что надо», — поделилась она.

На сроки производства влияет и личное обстоятельство: Хэтэуэй ждет третьего ребенка от мужа Адама Шульмана. По ее словам, сейчас именно это занимает главное место в ее жизни, поэтому точные даты начала съемок пока не определены.

Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

Режиссером «Дневников принцессы 3» еще в 2024 году была назначена Аделе Лим — постановщик «Безумно богатых азиатов» и мультфильма «Райя и последний дракон». Автор книжной серии Мэг Кэбот ранее призналась, что читала один из вариантов сценария и назвала его «потрясающим». Хэтэуэй вернется в образе Мии Термополис, ставшей королевой Дженовии.

Первый фильм серии — «Как стать принцессой» — вышел более двадцати лет назад, в 2001 году.