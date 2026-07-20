«Думаю, у нас случился прорыв. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Сценарий, над которым мы работали, — нам пришлось начать с нуля. Это, наверное, не та новость, которую все хотят услышать, но мы все чувствуем, что это будет то, что надо», — поделилась она.