В эфире шоу Radio Andy Энн Хэтэуэй рассказала о судьбе третьей части «Дневников принцессы» – долгожданного продолжения дилогии, которая когда-то прославила актрису. По ее словам, работа над сценарием третьего фильма зашла в тупик, и команде пришлось начинать все заново.
«Думаю, у нас случился прорыв. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Сценарий, над которым мы работали, — нам пришлось начать с нуля. Это, наверное, не та новость, которую все хотят услышать, но мы все чувствуем, что это будет то, что надо», — поделилась она.
На сроки производства влияет и личное обстоятельство: Хэтэуэй ждет третьего ребенка от мужа Адама Шульмана. По ее словам, сейчас именно это занимает главное место в ее жизни, поэтому точные даты начала съемок пока не определены.
Режиссером «Дневников принцессы 3» еще в 2024 году была назначена Аделе Лим — постановщик «Безумно богатых азиатов» и мультфильма «Райя и последний дракон». Автор книжной серии Мэг Кэбот ранее призналась, что читала один из вариантов сценария и назвала его «потрясающим». Хэтэуэй вернется в образе Мии Термополис, ставшей королевой Дженовии.
Первый фильм серии — «Как стать принцессой» — вышел более двадцати лет назад, в 2001 году.