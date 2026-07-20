Актер и музыкант Алексей Воробьев поделился списком своих любимых романтических комедий. В беседе с Кино Mail он назвал четыре картины, которые считает лучшими в этом жанре.
На первом месте оказался французский фильм Яна Самюэля «Влюбись в меня, если осмелишься» (2003). К слову, 13 августа эта культовая лента выходит в повторный прокат в России.
«Потрясающая работа!» — отметил Воробьев о фильме. Артист уточнил, что именно на съемках этой картины встретились актеры Марион Котийяр и Гийом Кане, которые впоследствии поженились.
Второй в его списке стала классическая комедия Билли Уайлдера с Мэрилин Монро — «В джазе только девушки» (1959).
Третьим номером артист назвал итальянскую комедию «Укрощение строптивого» (1980) с неподражаемыми Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях.
«И четвертый номер, — добавил Воробьев, — „Касса невест“!».
В этой приключенческой комедии актер снялся сам и исполнил роль обаятельного афериста, который перемещается в прошлое и в срочном порядке ищет себе невесту, чтобы вернуться назад.