Музыку записывал полноценный симфонический оркестр. Композитор Майкл Джаккино написал масштабную оркестровую партитуру, которая значительно отличалась от типичной телевизионной музыки начала 2000-х. Для записи использовался Голливудский студийный симфонический оркестр, а в некоторых композициях применялись необычные звуковые эффекты — например, удары по деталям настоящего авиационного фюзеляжа.

У сериала были собственные интерактивные проекты. Создатели активно расширяли вселенную Lost за пределами телеэкрана. Поклонники могли участвовать в масштабной игре The Lost Experience, искать подсказки в интернет-проекте Find 815, проходить тесты на вступление в проект DHARMA на сайте DharmaWantsYou, а также познакомиться с дополнительными материалами через комиксы, книги и видеоигру Lost: Via Domus.

Финал стал телевизионным событием. Заключительная серия продолжительностью около двух с половиной часов вышла 23 мая 2010 года и собрала у экранов более 13 миллионов американских зрителей. Сразу после показа телеканал ABC выпустил специальное прощальное шоу Aloha, LOST!, в котором актеры и создатели подвели итоги шести лет работы над проектом.

После завершения сериала реквизит ушел с молотка. Практически все предметы, использованные во время съемок, были проданы на специальном аукционе. Поклонники могли приобрести знаменитые банки с логотипом DHARMA, элементы декораций, костюмы, компьютеры со станции «Лебедь», части самолета Oceanic 815 и множество других памятных вещей.