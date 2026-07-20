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Мария Шукшина вошла в состав жюри кинофестиваля

Актриса стала членом жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мария Шукшина
Мария Шукшина

С 23 по 26 июля 2026 года в Пскове пройдет VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В этом году в программе — более сотни кинокартин.

Фильмы конкурса короткого метра будет оценивать Мария Шукшина вместе с продюсером Николаем Скобеевым и кинокритиком Ниной Ромодановской.

Международный конкурс оценят кинорежиссер Алексей Герман-мл. (председатель), главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, заслуженный артист Республики Узбекистан Рустам Сагдуллаев, а также музыкант и кинорежиссер Алексей Рыбин.

Участниками и гостями фестиваля станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В программе — фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место займут картины, снятые на Псковской земле. Фестиваль откроет фильм «Трудные папы».

В конкурс полнометражных картин вошли фильмы «Мальчик-птица», «Игроманка», «Рыба на крючке», «Театр – миф о реальности», «Сломанное копье» и другие.

Ранее Федор Добронравов высказался о Марии Шукшиной: «Строгая к тому, что происходит».