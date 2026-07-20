«Одиссея» Кристофера Нолана показала лучший старт в карьере режиссера

Из общей суммы кассовых сборов $139,6 млн пришлось на международный рынок, а $124,5 млн лента заработала в США. Для фильма с рейтингом R и длительностью почти три часа, который не является частью популярной франшизы, такие показатели считаются рекордно высокими. Наибольший доход среди зарубежных рынков на старте принесли Великобритания и Ирландия ($17,4 млн), Франция ($13,7 млн) и Италия ($11,5 млн). В 48 странах мира, включая Францию и Италию, дебют «Одиссеи» стал лучшим в карьере Нолана.