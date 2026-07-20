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«Одиссея» Кристофера Нолана показала лучший старт в карьере режиссера

Variety: «Одиссея» Нолана собрала $264 млн за первые выходные проката

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал в мировом прокате $264,1 млн за первые выходные. Об этом 19 июля сообщил журнал Variety.

Из общей суммы кассовых сборов $139,6 млн пришлось на международный рынок, а $124,5 млн лента заработала в США. Для фильма с рейтингом R и длительностью почти три часа, который не является частью популярной франшизы, такие показатели считаются рекордно высокими. Наибольший доход среди зарубежных рынков на старте принесли Великобритания и Ирландия ($17,4 млн), Франция ($13,7 млн) и Италия ($11,5 млн). В 48 странах мира, включая Францию и Италию, дебют «Одиссеи» стал лучшим в карьере Нолана.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Картина основана на эпической поэме Гомера, созданной около 3 тыс. лет назад. Нолан выступил сценаристом и режиссером проекта. Главную роль Одиссея, царя Итаки, исполнил Мэтт Дэймон. Вместе с ним в фильме задействованы Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендая и другие голливудские звезды. Бюджет ленты от студии Universal составил $250 млн.

«Одиссея» продемонстрировала самый масштабный мировой старт в карьере Нолана, опередив фильм 2012 года «Темный рыцарь: Возрождение легенды» ($249 млн) и «Темный рыцарь» 2009 года ($198 млн). В общем рейтинге премьер текущего года новинка заняла третье место, уступив мультфильмам «Супер Марио Гэлакси в кино» ($372,5 млн) и «История игрушек 5» ($312 млн).

«С “Одиссеей” у нас появилась исключительная возможность объединить кинозризелей по всему миру вокруг истории, которая находит отклик в разных культурах на протяжении веков», — рассказала Вероника Кван Ванденберг, президент по дистрибуции Universal Pictures International.

Картина стала первым в истории полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры Imax. На долю этого формата пришлось 23% выручки ($51,8 млн). По словам генерального директора Imax Ричарда Гелфонда, текущие показатели фильма на 47% опережают темпы сборов «Оппенгеймера», который в 2023 году стал триумфатором премии «Оскар». В ближайшее время запланирован выход ленты в прокат Южной Кореи, Китая и Японии.