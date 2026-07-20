Мэтт Дэймон рассказал People, что уже около 20 лет они с женой Лусианой Баррозо придерживаются важной традиции — всегда ужинают вместе.
Однако со временем супруги поняли, что самого факта совместного ужина недостаточно. Однажды одна из дочерей обратила внимание, что за столом все сидят молча, и это заставило родителей задуматься. Теперь, как рассказал актер, во время ужина они стараются больше общаться, внимательно слушать друг друга и ни на что не отвлекаться.
Мэтт Деймон и Лусиана Баррозо познакомились в 2003 году в одном из баров Майами, а спустя два года поженились. У супругов четыре дочери — Алексия, Изабелла, Джия и Стелла.
Ранее Дэймон рассказал, почему не хотел сниматься в фильме Ридли Скотта «Марсианин».