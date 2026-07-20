Однако со временем супруги поняли, что самого факта совместного ужина недостаточно. Однажды одна из дочерей обратила внимание, что за столом все сидят молча, и это заставило родителей задуматься. Теперь, как рассказал актер, во время ужина они стараются больше общаться, внимательно слушать друг друга и ни на что не отвлекаться.