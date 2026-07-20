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Мэтт Дэймон раскрыл, какую традицию в его семье не нарушают уже 20 лет

Актер рассказал о семейном нерушимом ритуале
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мэтт Дэймон с женой Лусианой
Мэтт Дэймон с женой ЛусианойИсточник: Legion-Media.ru

Мэтт Дэймон рассказал People, что уже около 20 лет они с женой Лусианой Баррозо придерживаются важной традиции — всегда ужинают вместе.

Однако со временем супруги поняли, что самого факта совместного ужина недостаточно. Однажды одна из дочерей обратила внимание, что за столом все сидят молча, и это заставило родителей задуматься. Теперь, как рассказал актер, во время ужина они стараются больше общаться, внимательно слушать друг друга и ни на что не отвлекаться.

Мэтт Дэймон с женой и дочерями
Мэтт Дэймон с женой и дочерямиИсточник: Reuters

Мэтт Деймон и Лусиана Баррозо познакомились в 2003 году в одном из баров Майами, а спустя два года поженились. У супругов четыре дочери — Алексия, Изабелла, Джия и Стелла.

Ранее Дэймон рассказал, почему не хотел сниматься в фильме Ридли Скотта «Марсианин».