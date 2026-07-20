«Он ушел на встречу [с Ноланом], а когда вернулся домой, я спросила: “Расскажи мне все, как он себя вел? Каким он был?” — А он ответил: “Прочитай этот [сценарий] еще раз”. И я спросила: “Зачем? Мы же только вчера вечером его читали”», — рассказала актриса.