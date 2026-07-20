Зендая рассказала, что снялась в киноэпопее «Одиссея» Кристофера Нолана благодаря своему мужу и давнему коллеге Тому Холланду. Об этом актриса поведала в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».
Первоначально Зендая не планировала присоединяться к актерскому составу «Одиссеи». Об участии в съемках договаривался только Том Холланд.
«Тому позвонили, — вспомнила Зендая. — Кристофер Нолан позвонил, и мое сердце переполнилось радостью, я была так рада за Тома... Он лучший, и он этого заслуживает... Я его самая большая поклонница».
Актриса призналась, что является также большой фанаткой Нолана, поэтому украдкой ознакомилась со сценарием.
«У меня дома лежит сценарий Кристофера Нолана, что мне оставалось делать?» — воскликнула она.
Все изменилось, когда Холланд встретился с режиссером и был утвержден на роль Телемаха.
«Он ушел на встречу [с Ноланом], а когда вернулся домой, я спросила: “Расскажи мне все, как он себя вел? Каким он был?” — А он ответил: “Прочитай этот [сценарий] еще раз”. И я спросила: “Зачем? Мы же только вчера вечером его читали”», — рассказала актриса.
«Прочитай это еще раз, но уже с мыслью об Афине», — сказал Холланд с намеком, шокировав возлюбленную.
В итоге в «Одиссее» Зендая исполнила роль Афины — греческой богини мудрости и войны. В фильме также заняты Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй и другие звезды.
Ранее Зендая вышла на публику в серьгах, которым 3000 лет, и подверглась критике.