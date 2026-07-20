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Зендая призналась, что попала в «Одиссею» благодаря мужу Тому Холланду

Актриса рассказала, что не планировала сниматься в эпопее Нолана, хотя является фанаткой режиссера
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая рассказала, что снялась в киноэпопее «Одиссея» Кристофера Нолана благодаря своему мужу и давнему коллеге Тому Холланду. Об этом актриса поведала в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Первоначально Зендая не планировала присоединяться к актерскому составу «Одиссеи». Об участии в съемках договаривался только Том Холланд.

«Тому позвонили, — вспомнила Зендая. — Кристофер Нолан позвонил, и мое сердце переполнилось радостью, я была так рада за Тома... Он лучший, и он этого заслуживает... Я его самая большая поклонница».

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса призналась, что является также большой фанаткой Нолана, поэтому украдкой ознакомилась со сценарием.

«У меня дома лежит сценарий Кристофера Нолана, что мне оставалось делать?» — воскликнула она.

Все изменилось, когда Холланд встретился с режиссером и был утвержден на роль Телемаха.

«Он ушел на встречу [с Ноланом], а когда вернулся домой, я спросила: “Расскажи мне все, как он себя вел? Каким он был?” — А он ответил: “Прочитай этот [сценарий] еще раз”. И я спросила: “Зачем? Мы же только вчера вечером его читали”», — рассказала актриса.

«Прочитай это еще раз, но уже с мыслью об Афине», — сказал Холланд с намеком, шокировав возлюбленную.

В итоге в «Одиссее» Зендая исполнила роль Афины — греческой богини мудрости и войны. В фильме также заняты Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй и другие звезды.

Ранее Зендая вышла на публику в серьгах, которым 3000 лет, и подверглась критике.