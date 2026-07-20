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Райан Рейнольдс проговорился о новом фильме про Дэдпула

Заявление актера прозвучало на фестивале Fanatics Fest
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Райан Рейнольдс подтвердил на фестивале Fanatics Fest, что новый фильм про Дэдпула все-таки выйдет.

«Кое-что впереди есть, рано или поздно появится еще один фильм про Дэдпула», — сказал актер со сцены. Он также добавил, что включил бы в сценарий множество отсылок к другим комиксам. 

Заявление стало неожиданным на фоне того, что еще в апреле 2026 года актер объяснял: снова делать Дэдпула центральным персонажем фильма — значит повторяться и топтаться на месте. По его словам, в следующий раз герой должен выступить скорее как часть ансамбля, а не сольно.

Пока что именно такой формат и запланирован: Дэдпул появится в «Мстителях: Доктор Дум», премьера которых ожидается позднее в 2026 году.

Всего вышло три сольных фильма про Дэдпула, последний на сегодня — «Дэдпул и Росомаха» (2024) с Хью Джекманом — собрал в мировом прокате 1,338 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом франшизы.