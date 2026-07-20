Заявление стало неожиданным на фоне того, что еще в апреле 2026 года актер объяснял: снова делать Дэдпула центральным персонажем фильма — значит повторяться и топтаться на месте. По его словам, в следующий раз герой должен выступить скорее как часть ансамбля, а не сольно.