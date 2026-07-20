Актриса Троянова пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде

Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и призывы к осуществлению террористической деятельности. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.