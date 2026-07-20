Актриса Троянова пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Актриса Яна Троянова (Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в список террористов и экстремистов), признанная иноагентом в России, пыталась оспорить свой статус в Верховном суде РФ, указано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и призывы к осуществлению террористической деятельности. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
Троянова, оспаривая статус иноагента, дошла до кассационного суда, но инстанция отклонила ее жалобу, следует из материалов. После этого представитель актрисы обратился в Верховный суд РФ.
«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — указано в материалах.
Причины отказа не сообщаются.
Ранее РИА Новости выяснило из судебных материалов, что во время рассмотрения кассационной жалобы Троянова убеждала суд, что никогда не получала поддержку и не находилась под иностранным влиянием в каких-либо формах.
Помимо статуса иностранного агента, весной Троянова оспаривала штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности, но Мосгорсуд посчитал наказание законным.
Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.