Любовь Аксенова рассказала, стыдно ли ей за роль порноактрисы

Российская актриса Любовь Аксенова похвалила свои роли в фильмах «Глубже!» и «Нюрнберг», раскритикованные кинообозревателями. Новое интервью с артисткой опубликовано на канале «Осторожно, Собчак».
Собчак спросила, стыдно ли ей за роль порноактрисы в фильме Михаила Сегала «Глубже!» (2020).
«Мне нравится», — улыбнулась Аксенова.
Кроме того, журналистка поинтересовалась, почему, на взгляд актрисы, критики разнесли картину Николая Лебедева «Нюрнберг» (2023).
«Не в их вкусе и не подходит под их понимание, каким должно быть кино. Может быть, это кажется чересчур простым и банальным. <…> Тебе такое не нравится, а мне ок, мне подходит», — заявила знаменитость.
Ранее Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой.