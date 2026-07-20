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Любовь Аксенова рассказала, стыдно ли ей за роль порноактрисы

Актриса Аксенова похвалила свои раскритикованные роли в «Глубже!» и «Нюрнберге»
Любовь Аксенова на премьере сериала «Холод», фото: пресс-служба
Любовь Аксенова на премьере сериала «Холод», фото: пресс-служба

Российская актриса Любовь Аксенова похвалила свои роли в фильмах «Глубже!» и «Нюрнберг», раскритикованные кинообозревателями. Новое интервью с артисткой опубликовано на канале «Осторожно, Собчак».

Собчак спросила, стыдно ли ей за роль порноактрисы в фильме Михаила Сегала «Глубже!» (2020).

«Мне нравится», — улыбнулась Аксенова.

Кадр из фильма «Глубже!»
Кадр из фильма «Глубже!»

Кроме того, журналистка поинтересовалась, почему, на взгляд актрисы, критики разнесли картину Николая Лебедева «Нюрнберг» (2023).

«Не в их вкусе и не подходит под их понимание, каким должно быть кино. Может быть, это кажется чересчур простым и банальным. <…> Тебе такое не нравится, а мне ок, мне подходит», — заявила знаменитость.

Ранее Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой.