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Евгений Цыганов снимется в четвертом сезоне «Фишера»: первые фото

Актер исполнит главную роль в продолжении популярного детективного триллера
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Евгений Цыганов на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»
Евгений Цыганов на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»

Начались съемки детективного триллера «Фишер. Черный проспект» — четвертой главы популярного российского сериала. События будут разворачиваться в 1990-е годы. Главную роль — опытного следователя из Твери — сыграет Евгений Цыганов. Компанию ему составит начинающий актер Оливер Рэймонд Мара. Режиссерами и сценаристами проекта снова выступят Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Сергей Тарамаев, Евгений Цыганов и Любовь Львова на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»
Сергей Тарамаев, Евгений Цыганов и Любовь Львова на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»

По сюжету, молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова (Цыганов). Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, чьи зверства держат в страхе жителей города.

Евгений Цыганов на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»
Евгений Цыганов на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»

Сергей Тарамаев и Любовь Львова признаются, что писали этого персонажа специально под Цыганова.

«Еще снимая второй сезон „Детей перемен“, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом „Фишере“. Специально для Жени Цыганова, с которым нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось и он согласился», — поделились постановщики.

Сергей Тарамаев, Федор Бондарчук, Любовь Львова и Дмитрий Табарчук на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»
Сергей Тарамаев, Федор Бондарчук, Любовь Львова и Дмитрий Табарчук на съемках четвертого сезона сериала «Фишер»

Генеральными продюсерами сезона выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».

Премьера сериала «Фишер. Черный проспект» состоится эксклюзивно на онлайн-платформе Wink.

Напомним, в третьем сезоне «Фишера» главную роль исполнила супруга Цыганова Юлия Снигирь, а ее партнером по съемкам был Александр Петров. В первом сезоне ведущую роль исполнял Иван Янковский.