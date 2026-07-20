Начались съемки детективного триллера «Фишер. Черный проспект» — четвертой главы популярного российского сериала. События будут разворачиваться в 1990-е годы. Главную роль — опытного следователя из Твери — сыграет Евгений Цыганов. Компанию ему составит начинающий актер Оливер Рэймонд Мара. Режиссерами и сценаристами проекта снова выступят Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
По сюжету, молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова (Цыганов). Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, чьи зверства держат в страхе жителей города.
Сергей Тарамаев и Любовь Львова признаются, что писали этого персонажа специально под Цыганова.
«Еще снимая второй сезон „Детей перемен“, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом „Фишере“. Специально для Жени Цыганова, с которым нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось и он согласился», — поделились постановщики.
Генеральными продюсерами сезона выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».
Премьера сериала «Фишер. Черный проспект» состоится эксклюзивно на онлайн-платформе Wink.
Напомним, в третьем сезоне «Фишера» главную роль исполнила супруга Цыганова Юлия Снигирь, а ее партнером по съемкам был Александр Петров. В первом сезоне ведущую роль исполнял Иван Янковский.