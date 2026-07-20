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Звезды «Теда Лассо» появились на финале ЧМ-2026 и поддержали Джастина Бибера

Джейсон Судейкис принял участие в шоу в честь закрытия чемпионата мира по футболу в образе своего героя Теда Лассо
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Тед Лассо» (1 сезон)
Кадр из сериала «Тед Лассо» (1 сезон)

Джейсон Судейкис неожиданно появился в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Испании и Аргентины. Выход актера в образе позитивного тренера Теда Лассо из одноименного сериала стал одним из самых ярких моментов шоу.

Судейкиса сопровождал Брендан Хант, исполнитель роли ассистента Уиллиса и один из создателей «Теда Лассо». Дуэт объявил о «замене» и пригласил на сцену Джастина Бибера.

Джейсон Судейкис и Брендан Хант
Джейсон Судейкис и Брендан ХантИсточник: Legion-Media.ru

Обращаясь к канадскому певцу, Судейкис остался в образе оптимистичного наставника:

«Ладно, молодой человек, твой звездный час настал. А теперь послушай меня. Выходи, не нервничай. Никто не смотрит. Заставь нас гордиться», — поддержал «Тед Лассо» Бибера.

После этого певец исполнил композицию «Everything Hallelujah».

Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» состоится 5 августа.