Джейсон Судейкис неожиданно появился в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Испании и Аргентины. Выход актера в образе позитивного тренера Теда Лассо из одноименного сериала стал одним из самых ярких моментов шоу.
Судейкиса сопровождал Брендан Хант, исполнитель роли ассистента Уиллиса и один из создателей «Теда Лассо». Дуэт объявил о «замене» и пригласил на сцену Джастина Бибера.
Обращаясь к канадскому певцу, Судейкис остался в образе оптимистичного наставника:
«Ладно, молодой человек, твой звездный час настал. А теперь послушай меня. Выходи, не нервничай. Никто не смотрит. Заставь нас гордиться», — поддержал «Тед Лассо» Бибера.
После этого певец исполнил композицию «Everything Hallelujah».
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» состоится 5 августа.