Джейсон Судейкис неожиданно появился в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Испании и Аргентины. Выход актера в образе позитивного тренера Теда Лассо из одноименного сериала стал одним из самых ярких моментов шоу.