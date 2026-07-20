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Том Холланд назвал своего любимого супергероя – это не Человек-паук

Актер раскрыл, кого из популярных супергероев считает величайшим
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

Том Холланд, известный по роли Человека-паука, назвал величайшего супергероя всех времен. По мнению британского актера, такой титул заслужил Железный человек в исполнении Роберта Дауни-мл. Об этом он рассказал в шоу Goat Talk.

Холланд подчеркнул, что многих популярных персонажей комиксов в разное время играли разные актеры, в то время как Тони Старк неразрывно связан именно с Дауни-младшим. «То же можно сказать и о Росомахе», — отметил актер.

Кадр из фильма «Железный человек»
Кадр из фильма «Железный человек»

В разговоре также участвовал Мэтт Деймон, коллега Холланда по «Одиссее» Кристофера Нолана. Деймон польстил младшему коллеге, сказав, что его любимым супергероем является все-таки Человек-паук.

Том Холланд впервые появился в роли Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году и с тех пор стал одним из ключевых актеров киновселенной Marvel. Новый сольный фильм о герое – «Человек-паук: Совершенно новый день» – выходит в мировой прокат 31 июля.

Ранее Энн Хэтэуэй призналась, что хочет, чтобы ее сын был похож на Тома Холланда