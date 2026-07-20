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Кайли Дженнер засняли за поцелуем с Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира

Звездную пару засняли на трибунах
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Legion-Media.ru

Модель Кайли Дженнер поцеловала актера Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира по футболу. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Legion-Media

Знаменитости были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Актер был запечатлен в темно-синем лонгсливе Adidas, а его возлюбленная предстала в черной блузе с декольте. Папарацци засняли, как знаменитости целовались во время матча.

Финальная игра завершилась победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Ранее Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж.