Кайли Дженнер засняли за поцелуем с Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира

Знаменитости были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Актер был запечатлен в темно-синем лонгсливе Adidas, а его возлюбленная предстала в черной блузе с декольте. Папарацци засняли, как знаменитости целовались во время матча.