Кайли Дженнер засняли за поцелуем с Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира

Модель Кайли Дженнер поцеловала актера Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира по футболу. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитости были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Актер был запечатлен в темно-синем лонгсливе Adidas, а его возлюбленная предстала в черной блузе с декольте. Папарацци засняли, как знаменитости целовались во время матча.
Финальная игра завершилась победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Ранее Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж.