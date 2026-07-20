Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

64-летний Том Круз произнес эмоциональную речь на финале ЧМ-2026

Актер стал специальным гостем чемпионата мира по футболу
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Том Круз стал одним из специальных гостей церемонии закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Звезда фильма «Миссия: невыполнима» обратился с речью к десяткам тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе.

64-летний актер рассказал о пути турнира, который длился больше месяца, — от 48 команд-участниц до встречи двух финалистов, Испании и Аргентины. 

«Тридцать дней назад 48 стран отправились в путешествие. Они пересекли океаны, перешли границы и преодолели культурные различия. И вместе они показали нам, почему этот вид спорта принадлежит всему миру», — сказал Круз.

Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер назвал футбол не просто спортивным соревнованием, а средством объединения людей. Он описал его как «язык без слов», способный «сближать людей» и «превращать незнакомцев в друзей».

«Мы стали свидетелями величия, пережили моменты радости и надежды — события, которые мы никогда не забудем», — поделился он.

Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Финальный матч чемпионата мира посетили и другие знаменитости, среди которых были Мэтт Дэймон, Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, Уилл Феррелл, Джулия Гарнер, Аня Тейлор-Джой, Эдриан Броуди.