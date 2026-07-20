Том Круз стал одним из специальных гостей церемонии закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Звезда фильма «Миссия: невыполнима» обратился с речью к десяткам тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе.
64-летний актер рассказал о пути турнира, который длился больше месяца, — от 48 команд-участниц до встречи двух финалистов, Испании и Аргентины.
«Тридцать дней назад 48 стран отправились в путешествие. Они пересекли океаны, перешли границы и преодолели культурные различия. И вместе они показали нам, почему этот вид спорта принадлежит всему миру», — сказал Круз.
Голливудский актер назвал футбол не просто спортивным соревнованием, а средством объединения людей. Он описал его как «язык без слов», способный «сближать людей» и «превращать незнакомцев в друзей».
«Мы стали свидетелями величия, пережили моменты радости и надежды — события, которые мы никогда не забудем», — поделился он.
Финальный матч чемпионата мира посетили и другие знаменитости, среди которых были Мэтт Дэймон, Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, Уилл Феррелл, Джулия Гарнер, Аня Тейлор-Джой, Эдриан Броуди.