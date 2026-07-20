Кристина Асмус улетела из России и показала себя без одежды

Кристина Асмус покинула Россию. О своем отъезде актриса сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В своем блоге 38-летняя знаменитость поделилась откровенным снимком, сделанным в одном из отелей Египта. На фотографии артистка запечатлена без одежды, завернутая в полотенце.
Волосы у нее мокрые и распущенные, на лице отсутствует макияж. Актриса оставила снимок без подписей.
Ранее Кристина Асмус рассказала, как ей удалось быстро похудеть на 12 кг.