В Москве завершился первый международный кинофестиваль «Белый Бим»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия Первого международного кинофестиваля «Белый Бим» прошла в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье». Гран-при «За лучшее философское осмысление темы живой природы» взял фильм-спектакль «Бэмби» Николая Бурляева и Елены Богданович, передает корреспондент ТАСС.
«Принимая этот приз, — сказал Бурляев, — понимаю, что все промыслительно, потому что идеология, заложенная в эту пьесу, абсолютно созвучна теме фестиваля».
Жюри фестиваля возглавила заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Также конкурсные работы оценивали Наталья Бондарчук, Владимир Шевельков, французский актер Пьер Бурель и сербский актер Петар Зекавица. В конкурсную программу вошло более 30 картин, посвященных защите животных, а также прошли внеконкурсные и ретроспективные показы.
В рамках фестиваля состоялась благотворительная акция «Домой», благодаря которой собаки из московских и подмосковных приютов нашли новых хозяев. «Подарив дом приютской собаке, вы спасаете не одну, а две души, потому что на ее место придет новая», — отметила на открытии акции президент Фонда Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.
Победители фестиваля
Лучшим полнометражным фильмом признан «Охотник» режиссера Заура Цогоева из Осетии. Вручая награду, Варлей рассказала, что у жюри возникли споры из-за этой картины — многим фильм показался жестоким. «Наверное, нужно и такие фильмы снимать, чтобы было понятно, что есть гармоничная, прекрасная природа и есть человек, который охотится не ради пропитания, а ради философии потребления», — отметила она.
Награды также получили: документальная лента «Чувствуй» Лилии Дмитрик, короткометражный игровой фильм «Про корову» Николая Алексеева и Антона Симухина, анимационная лента «Собаки пахнут морем» Анастасии Лисовец. Специальные дипломы вручены картинам «Красавица» Антона Богданова, «Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.
Завершая церемонию, Варлей исполнила композицию иеромонаха Романа Матюшина «Ах! как птицы поют». Отмечается, что песню «Где-то на белом свете» она исполнит на том же фестивале в следующем году.