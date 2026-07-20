По сюжету, Таня Ведьмина умело манипулирует окружающими и легко добивается своего. Чтобы отомстить сопернице, она начинает встречаться с ее бывшим молодым человеком. Окружение считает героиню хладнокровной и жестокой, но вскоре выяснится, что это не так: она готова на все ради семьи и вот-вот влюбится.