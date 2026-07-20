Онлайн-кинотеатры Start и Premier начали работу над экранизацией книги Анны Джейн (Анна Потапкина) «Восхитительная ведьма». Об этом стало известно на «Джейн-фест» — масштабном фестивале издательства Clever, посвященном творчеству популярной писательницы.
Выбор именно этого романа стал случайным. Гости фестиваля писали названия любимых книг Анны Джейн на специальных карточках. Во время презентации продюсер Люся Дадальян раскрутила барабан с записками и достала ту, на которой значилось: «Восхитительная ведьма».
«Для нас было важно разделить момент объявления следующей экранизации с читателями. Истории Анны Джейн живут благодаря невероятной любви поклонников, и сегодня мы вместе сделали еще один шаг к тому, чтобы одна из самых любимых книг обрела новую жизнь на экране», — поделилась Дадальян.
Известно, что экранизация любимого поклонниками романа будет не фильмом, а сериалом. Имена сценариста, режиссера и исполнителей главных ролей пока не раскрываются.
Роман «Восхитительная ведьма» — одна из самых популярных книг Анны Джейн, открывающая цикл о Тане Ведьминой. Это история о яркой и независимой студентке Татьяне и сдержанном преподавателе Олеге Владыко.
По сюжету, Таня Ведьмина умело манипулирует окружающими и легко добивается своего. Чтобы отомстить сопернице, она начинает встречаться с ее бывшим молодым человеком. Окружение считает героиню хладнокровной и жестокой, но вскоре выяснится, что это не так: она готова на все ради семьи и вот-вот влюбится.
Первой экранизацией Анны Джейн стал хит «Твое сердце будет разбито», который собрал более 950 миллионов рублей в России и СНГ и привлек свыше 2 миллионов зрителей. Вторая часть подростковой мелодрамы по мотивам книг Анны Джейн — «По осколкам твоего сердца» — выйдет в 2027 году.
Ранее стало известно, что Анна Джейн стала самым издаваемым писателем в России.