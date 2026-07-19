В России вышли мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень»

«Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах. Это воспоминания хорошего человека с непростым и сильным характером, гения перевоплощения, который вот уже более 60 лет вдохновляет зрителей своим выдающимся творчеством», — говорится в сообщении.