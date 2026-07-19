Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России вышли мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень»

Мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень» вышли в переводе в России
Энтони Хопкинс
Энтони ХопкинсИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мемуары британского актера, лауреата премии «Оскар» Энтони Хопкинса «Мы справились, парень» вышли в переводе в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства «Альпина Паблишер».

«Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах. Это воспоминания хорошего человека с непростым и сильным характером, гения перевоплощения, который вот уже более 60 лет вдохновляет зрителей своим выдающимся творчеством», — говорится в сообщении.

В книгу вошли также фотографии из личного архива Энтони Хопкинса. На русский язык воспоминания артиста перевела Екатерина Иванкевич.

Книга уже доступна к покупке в книжных магазинах, а также онлайн на сайте издательства и в книжном сервисе «Литрес».