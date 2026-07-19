В России вышли мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мемуары британского актера, лауреата премии «Оскар» Энтони Хопкинса «Мы справились, парень» вышли в переводе в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства «Альпина Паблишер».
«Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах. Это воспоминания хорошего человека с непростым и сильным характером, гения перевоплощения, который вот уже более 60 лет вдохновляет зрителей своим выдающимся творчеством», — говорится в сообщении.
В книгу вошли также фотографии из личного архива Энтони Хопкинса. На русский язык воспоминания артиста перевела Екатерина Иванкевич.
Книга уже доступна к покупке в книжных магазинах, а также онлайн на сайте издательства и в книжном сервисе «Литрес».