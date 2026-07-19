В последние дни журналист Шолохов снимал фильм о своей супруге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов в последние дни снимал фильм о своей супруге — писательнице и публицисте Татьяне Москвиной, сообщила киностудия «Ленфильм».
Ранее его пасынок Всеволод Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Он был большим другом “Ленфильма”, во всех своих передачах, имевших многомиллионную аудиторию, рассказывал о новых и классических фильмах киностудии, поддерживал теплые отношения со многими ленфильмовцами. В последние дни снимал фильм о своей жене, писательнице и публицисте Татьяне Москвиной», — говорится в сообщении.
«Ленфильм» выразил соболезнование близким Шолохова.
Сергей Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», один из выпусков которой носил провокационное название «Ленин — гриб». Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре.
Журналистка и писательница Москвина умерла в 2022 году на 64-м году жизни в больнице Санкт-Петербурга после операции.