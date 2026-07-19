В последние дни журналист Шолохов снимал фильм о своей супруге

Сергей Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», один из выпусков которой носил провокационное название «Ленин — гриб». Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре.