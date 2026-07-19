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Возлюбленная Джейсона Стэйтема выложила фото в крошечном бикини на яхте

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в купальнике

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети

Роузи Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое дополнила золотым ожерельем и солнцезащитными очками. Модель позировала с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа. Возлюбленная Джейсона Стэйтема была запечатлена, лежа на палубе яхты.

2 июля влюбленные посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.