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56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в леопардовом бикини на яхте

Актриса снялась в купальнике на яхте

Дженнифер Лопес снялась в купальнике на яхте. Снимками она поделилась в соцсети.

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

56-летняя Лопес показала фигуру в крошечном леопардовом бикини. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа. Она лежала на яхте и загорала.

8 июля Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.