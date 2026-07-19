Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте

До этого издание Daily Mail писало, что певец Кит Урбан отказался праздновать день рождения дочери Сандей Роуз с бывшей женой Николь Кидман. Сообщалось, что артист встретится на праздничном обеде с Сандей Роуз и ее младшей сестрой Фейт Маргарет, прежде чем отправится в Миннесоту, чтобы выступить на вечере кантри-музыки в рамках музыкального фестиваля Lakefront Music Fest. Певца пригласили на официальное празднование 18-летия дочери, на котором также будет присутствовать Николь Кидман, однако он пропустит мероприятие.