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Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте

Актрису Николь Кидман засняли с сестрой Антонией на яхте в Италии
Николь Кидман с сестрой Антонией
Николь Кидман с сестрой АнтониейИсточник: Соцсети

Голливудская актриса Николь Кидман устроила день рождения сестры Антонии на яхте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Николь Кидман и Антонию во время отдыха в Портофино, Италия. Актриса отпраздновала 55-летие сестры вместе с остальными членами семьи на яхте. Артистка появилась на публике в полосатой рубашке, белых коротких шортах, кепке и солнцезащитных очках. Антония предпочла костюм с принтом и солнцезащитные очки.

До этого издание Daily Mail писало, что певец Кит Урбан отказался праздновать день рождения дочери Сандей Роуз с бывшей женой Николь Кидман. Сообщалось, что артист встретится на праздничном обеде с Сандей Роуз и ее младшей сестрой Фейт Маргарет, прежде чем отправится в Миннесоту, чтобы выступить на вечере кантри-музыки в рамках музыкального фестиваля Lakefront Music Fest. Певца пригласили на официальное празднование 18-летия дочери, на котором также будет присутствовать Николь Кидман, однако он пропустит мероприятие.