Ида Галич рассказала, какую роль мечтала сыграть в кино

В проекте «Чудо» Галич сыграла блогершу-коуча Мию. Ее героиня востребована в стране и знает, чего люди хотят на самом деле, но не говорят вслух. Она исполняет мечты миллионов, из-за чего их жизнь меняется. Но у чуда есть цена — и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него. В ленте также сыграли Денис Шведов, Сергей Гилев, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер, Максим Жегалин.