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Ида Галич рассказала, какую роль мечтала сыграть в кино

Блогерша заявила, что всегда мечтала сыграть злую героиню
Ида Галич
Ида ГаличИсточник: Legion-Media.ru

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в беседе с News.ru, что давно мечтала сыграть злую героиню.

Галич отметила, что ее мечта сбылась. Сейчас она работает над проектом, в котором исполнила роль антагонистки в фильме-сказке. Артистка пока не может раскрывать информацию о картине. Блогерша также поделилась впечатлениями от съемки в сериале «Чудо». Она начала сниматься в нем после родов.

«Я совмещала материнство и съемки в кино, никому не советую. Было очень весело. У нас также уже отснят проект “Снежная восьмерка”, который выйдет к Новому году», — рассказала телеведущая.

В проекте «Чудо» Галич сыграла блогершу-коуча Мию. Ее героиня востребована в стране и знает, чего люди хотят на самом деле, но не говорят вслух. Она исполняет мечты миллионов, из-за чего их жизнь меняется. Но у чуда есть цена — и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него. В ленте также сыграли Денис Шведов, Сергей Гилев, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер, Максим Жегалин.