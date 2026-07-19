«Я же работаю в театре — и в кино. От меня зависит не только “я” — зависит много людей. Партнеры, которые уже обозначили графики и даты. И я просто такой ответственный человек — гиперответственный. Наверное, правильнее было бы сказать: “Ребята, давайте отменим, я заболела”. Но пока здоровье позволяет, я все-таки работаю. Артисты — для зрителей! И на какие-то жертвы идти приходится», — приводит Super слова актрисы на VK fest.