Екатерина Волкова рассказала, что продолжает выходить на сцену и съемочную площадку, даже когда организм требует передышки. Как выяснилось, дело не только в плотном графике или финансах — главную роль играет чувство долга перед командой и публикой.
«Я же работаю в театре — и в кино. От меня зависит не только “я” — зависит много людей. Партнеры, которые уже обозначили графики и даты. И я просто такой ответственный человек — гиперответственный. Наверное, правильнее было бы сказать: “Ребята, давайте отменим, я заболела”. Но пока здоровье позволяет, я все-таки работаю. Артисты — для зрителей! И на какие-то жертвы идти приходится», — приводит Super слова актрисы на VK fest.
Недавно Волкова прошла комплексное медицинское обследование. Врачи дали ей четкую рекомендацию — немедленно отправиться в отпуск. Когда именно это случится, актриса ответила лаконично: «Скоро».
До этого Екатерина уже попадала в больницу с диагнозом «острый синусит». Она прерывала курс лечения, чтобы уехать на гастроли, но позже вернулась в стационар.