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Максим Матвеев оценил свою неожиданную популярность в зарубежных соцсетях

Актер прокомментировал завирусившиеся в соцсетях фрагменты из сериала «Анна Каренина» с ним в главной роли
Максим Матвеев на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба
Максим Матвеев на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба

Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность за рубежом, которая возникла после того, как там завирусились фрагменты из экранизации «Анны Карениной». Об этом сообщает Super.

В последние месяцы в иностранных соцсетях активно распространяются видеонарезки с его участием из этого сериала. Зарубежные зрители признаются, что не понимают русскую речь, но продолжают делиться фрагментами с актером.

Сам Матвеев рассказал на VK Fest, что узнал о всплеске интереса из новостей и наблюдает за ситуацией со стороны. По его словам, он не предпринимает никаких специальных действий, чтобы поддерживать или развивать этот тренд, и относится к нему с удивлением.

Актер также с иронией отметил, что пока рост популярности не привел к излишнему вниманию в реальной жизни: поклонницы не дежурят у его дома, что, как он пошутил, устраивает его супругу — актрису Елизавету Боярскую.

В соцсетях Матвеева начали сравнивать с британским актером Аароном Тейлором-Джонсоном, который исполнил роль Вронского в западной экранизации «Анны Карениной» 2012 года. Пользователи активно обсуждают обе интерпретации персонажа, и, судя по комментариям, российская версия вызывает у аудитории более эмоциональный отклик.