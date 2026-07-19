Сам Матвеев рассказал на VK Fest, что узнал о всплеске интереса из новостей и наблюдает за ситуацией со стороны. По его словам, он не предпринимает никаких специальных действий, чтобы поддерживать или развивать этот тренд, и относится к нему с удивлением.