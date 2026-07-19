Звезда сериала «Деффчонки» закрыла бизнес: «Это реальный крах»

«Те видео, которыми сейчас завалена эта запрещенная соцсеть, — это не рекламная акция по продвижению, а реальный крах! К сожалению…. С такими комиссиями, высосанными из пальца огромными штрафами, да еще и задержкой выплат почти на месяц, (маркетплейс) разрушили бизнес тысяч простых людей, которые просто хотели честно зарабатывать на хлеб», — рассказала артистка.