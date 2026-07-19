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Актер сериалов «Соседи» и «Миссия невыполнима» умер в возрасте 90 лет

Британский и австралийский актер Теренс Донован умер на 91-м году жизни
Умер звезда сериалов «Соседи» и «Миссия невыполнима»
Умер звезда сериалов «Соседи» и «Миссия невыполнима»Источник: Аргументы и факты

Умер британский и австралийский актер театра и кино Теренс Донован. Об этом сообщает британская газета The Sun, ссылаясь на семью артиста (aif.ru перевел материал).

Актер «мирно скончался» накануне вечером, 18 июля, в возрасте 90 лет, говорится в публикации.

«Мы хотим отдать должное всему замечательному персоналу больницы Кабрини в Мельбурне, который заботился о нем в его последние дни», — приводит издание слова сына артиста (тоже актера) Джейсона.

Донован наиболее известен по ролям в сериалах «Соседи», «Домой и вдали» и «Миссия невыполнима». В его фильмографии также есть австралийские сериалы «Отдел 4» и «Полицейский участок», которые пользовались успехом в 1970—1980-х годах.