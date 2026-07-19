Актер сериалов «Соседи» и «Миссия невыполнима» умер в возрасте 90 лет

Донован наиболее известен по ролям в сериалах «Соседи», «Домой и вдали» и «Миссия невыполнима». В его фильмографии также есть австралийские сериалы «Отдел 4» и «Полицейский участок», которые пользовались успехом в 1970—1980-х годах.