Актер сериалов «Соседи» и «Миссия невыполнима» умер в возрасте 90 лет

Умер британский и австралийский актер театра и кино Теренс Донован. Об этом сообщает британская газета The Sun, ссылаясь на семью артиста (aif.ru перевел материал).
Актер «мирно скончался» накануне вечером, 18 июля, в возрасте 90 лет, говорится в публикации.
«Мы хотим отдать должное всему замечательному персоналу больницы Кабрини в Мельбурне, который заботился о нем в его последние дни», — приводит издание слова сына артиста (тоже актера) Джейсона.
Донован наиболее известен по ролям в сериалах «Соседи», «Домой и вдали» и «Миссия невыполнима». В его фильмографии также есть австралийские сериалы «Отдел 4» и «Полицейский участок», которые пользовались успехом в 1970—1980-х годах.