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Валерия Гай Германика назвала цену за съемки в своем фильме

Режиссер назвала цену за съемки для непрофессиональных актеров
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика выступила с резким заявлением в своем Telegram-канале. Ее возмутили просьбы от неизвестных актеров и людей без актерского образования, которые хотят попасть в ее проекты. Гай Германика дала понять: снять кого-либо в своем фильме она готова, но только за крупную сумму. Минимальный порог такого гонорара режиссер обозначила в 1 миллион рублей.

«Я не буду тратить бесценные ресурсы эфирного времени, зрительного внимания и свое время, коучить вас и режиссировать бесплатно. Нет! Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, и мы вас снимем в кино», — подчеркнула режиссер.

Широкую известность Валерия Гай Германика получила после своей второй короткометражки «Девочки», которую она сняла в 2005 году. А в 2010 году на Первом канале вышел ее резонансный сериал «Школа».

Ранее, в июле, Гай Германика уже комментировала финансовые вопросы, связанные с ее работой. Она намекнула, что Никита Джигурда преувеличил сумму своего гонорара в ее проекте. Речь шла о сериале «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что получает 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика высмеяла эту информацию.