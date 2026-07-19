Режиссер Валерия Гай Германика выступила с резким заявлением в своем Telegram-канале. Ее возмутили просьбы от неизвестных актеров и людей без актерского образования, которые хотят попасть в ее проекты. Гай Германика дала понять: снять кого-либо в своем фильме она готова, но только за крупную сумму. Минимальный порог такого гонорара режиссер обозначила в 1 миллион рублей.
«Я не буду тратить бесценные ресурсы эфирного времени, зрительного внимания и свое время, коучить вас и режиссировать бесплатно. Нет! Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, и мы вас снимем в кино», — подчеркнула режиссер.
Широкую известность Валерия Гай Германика получила после своей второй короткометражки «Девочки», которую она сняла в 2005 году. А в 2010 году на Первом канале вышел ее резонансный сериал «Школа».
Ранее, в июле, Гай Германика уже комментировала финансовые вопросы, связанные с ее работой. Она намекнула, что Никита Джигурда преувеличил сумму своего гонорара в ее проекте. Речь шла о сериале «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что получает 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика высмеяла эту информацию.