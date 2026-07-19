«Я не буду тратить бесценные ресурсы эфирного времени, зрительного внимания и свое время, коучить вас и режиссировать бесплатно. Нет! Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, и мы вас снимем в кино», — подчеркнула режиссер.