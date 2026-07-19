Умер журналист Сергей Шолохов

Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Публике он также известен как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре. Он также освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Шолохов также был заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».