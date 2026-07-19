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Умер журналист Сергей Шолохов

Ему было 67 лет
Сергей Шолохов
Сергей ШолоховИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА 18 июля. /ТАСС/. Российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его пасынок, музыкант и шоумен Всеволод Москвин.

«Сергей умер», — сказал собеседник агентства.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Свою карьеру он начал на Ленинградском телевидении в 1987 году.

Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Публике он также известен как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре. Он также освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Шолохов также был заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».