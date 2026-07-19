Зендая попала в эпицентр споров после выхода на фотоколл фильма «Одиссея» в Лондоне. На ней были серьги, которым почти три тысячи лет.
Как сообщает Daily Mail, эти украшения — часть Зивийского клада, найденного в Иране еще в 1940-х годах. Возраст артефактов датируется примерно первым тысячелетием до нашей эры. Золотые медальоны вставлены в современную оправу с бриллиантами. Ее создал лондонский ювелир Гленн Спиро.
В компании Barron London заявили: крепление не вредит древним предметам и дает возможность показывать их публике, напоминая о богатой культуре Ирана. В соцсетях такой подход встретили жесткой критикой. Многие пользователи уверены: таким вещам место в музее, а не на красной дорожке.
«Как студент-археолог, я ненавижу это. Им место в музее», — написал один из комментаторов.
Часть иранских пользователей тоже выразила недовольство. Они считают, что исторические артефакты не должны становиться модным аксессуаром.
Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту актрисы. Они отметили, что Зендая и ее стилист Ло Роуч всегда аккуратно обращаются с раритетами. Сама актриса пока никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее Зендая появилась в образе греческой богини на премьере «Одиссеи».