Кристофер Нолан раскрыл, когда выйдет его следущий фильм

Режиссер Кристофер Нолан, чей новый фильм «Одиссея» выйдет на экраны 17 июля, заявил, что его следующая работа появится не раньше чем через три года. Эту информацию он озвучил в беседе с TODAY.
Создание «Одиссеи» потребовало от постановщика и его команды колоссальных усилий. Как признался сам Нолан, он дошел до предела своих возможностей.
«Я определенно достиг пределов своей выносливости и, думаю, всех участников процесса. “Одиссея” должна быть трудной. Мы не выполняем свою работу должным образом, если съемки не вызывают сложностей», — отметил обладатель «Оскара».
Эпическая лента, основанная на поэме Гомера, собрала поистине звездный актерский состав: Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Лупиту Нионго, Роберта Паттинсона, Зендею и Тома Холланда. Нолан выступил не только режиссером, но и автором сценария. Идея этого проекта зрела у него целых два десятилетия. Постановщик рассказал, что заранее предупреждал Мэтта Дэймона о том, насколько изнурительными будут съемки. Однако актер осознал масштаб задач только в процессе работы.
«Понимание приходит только тогда, когда ты оказываешься на месте и начинаешь, скажем, подниматься по козьей тропе к пещере циклопа. Именно в тот момент у Мэтта постепенно начало доходить, что съемки будут непростыми», — поделился Нолан.
Режиссер считает, что «Одиссея» объединяет в себе сразу несколько жанров: это и любовная история, и повествование о взрослении, и рассказ о войне и возвращении домой. «Там найдется что-то для каждого. Думаю, в этом и заключается вечная привлекательность “Одиссеи”», — заключил Нолан.