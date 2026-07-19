Кристофер Нолан раскрыл, когда выйдет его следущий фильм

Эпическая лента, основанная на поэме Гомера, собрала поистине звездный актерский состав: Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Лупиту Нионго, Роберта Паттинсона, Зендею и Тома Холланда. Нолан выступил не только режиссером, но и автором сценария. Идея этого проекта зрела у него целых два десятилетия. Постановщик рассказал, что заранее предупреждал Мэтта Дэймона о том, насколько изнурительными будут съемки. Однако актер осознал масштаб задач только в процессе работы.