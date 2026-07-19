Эксперт: российскому кино необходимо повышать качество в борьбе за зрителя

Она подчеркнула, что для завоевания зарубежной аудитории недостаточно полагаться исключительно на «культурный код» как конкурентное преимущество. «Быть уверенным в том, что вот это все мое родное будет просто так востребовано в Китае, в Латинской Америке, в Индии — это в значительной степени утопия. Для работы на глобальном рынке необходимо нам скорее изучать культурные коды тех рынков, на которые мы хотим выйти, и аккуратно внедрять там свои нарративы», — отметила она.