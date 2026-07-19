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Эксперт: российскому кино необходимо повышать качество в борьбе за зрителя

Таким мнением поделились в «Газпром-Медиа Холдинге» в рамках форума «Российская креативная неделя»
Юлия Голубева, фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»
Юлия Голубева, фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Российскому киноконтенту необходимо улучшать качество для борьбы за зрителя на внутреннем рынке. Об этом заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева. Также, по ее словам, для работы за рубежом требуется тщательное изучение культурных кодов других стран.

«Я предлагаю сосредоточиться на том, чтобы мы выиграли на 100% конкуренцию на нашем внутреннем рынке. Потому что если мы будем интересны сами себе, то у нас гораздо больше шансов, что мы будем интересны кому-то еще и где-то еще», — сказала Голубева, выступая на сессии в рамках форума «Российская креативная неделя».

Она подчеркнула, что для завоевания зарубежной аудитории недостаточно полагаться исключительно на «культурный код» как конкурентное преимущество. «Быть уверенным в том, что вот это все мое родное будет просто так востребовано в Китае, в Латинской Америке, в Индии — это в значительной степени утопия. Для работы на глобальном рынке необходимо нам скорее изучать культурные коды тех рынков, на которые мы хотим выйти, и аккуратно внедрять там свои нарративы», — отметила она.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Говоря о поддержке отрасли, Голубева напомнила, что, по примеру зарубежных рынков, в России есть инициативы, предлагающие заградительные меры для проката зарубежных фильмов. Например, когда часть выручки с проката зарубежных фильмов предполагается направлять на развитие российского кино. «Мы в “Газпром-Медиа Холдинге” такие инициативы поддерживаем. Это в том числе позволит кинотеатрам сосредоточиться на качественном контенте и исключить поток посредственных фильмов», – подчеркнула Юлия Голубева.

Эксперт также указала на диспропорцию в бюджетах: в условиях, когда годовой бюджет Фонда кино сопоставим со стоимостью одного голливудского блокбастера, говорить о глобальной конкуренции рано.