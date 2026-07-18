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76-летнего Ричарда Гира засняли в объятиях с молодой актрисой

Актеры играют влюбленных в романтической драме «Асимметрия»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Диана Силверс и Ричард Гир
Диана Силверс и Ричард ГирИсточник: Legion-Media.ru

76-летнего Ричарда Гира и 28-летнюю актрису Диану Силверс заметили на съемках романтической драмы «Асимметрия» в Нью-Йорке. Картина станет экранизацией одноименного романа Лизы Хэллидей.

На кадрах с площадки актеры беседовали на скамейке в парке, а затем отправились на прогулку по городу. В какой-то момент Гир приобнял коллегу.

Диана Силверс и Ричард Гир
Диана Силверс и Ричард ГирИсточник: Legion-Media.ru

В центре сюжета «Асимметрии» — редактор Алиса, которая знакомится в Центральном парке с 70-летним писателем Эзрой Блейзером. Между героями возникают чувства, однако их отношения оказываются под угрозой после того, как об их романе становится известно окружающим.

В реальной жизни Ричард Гир также состоит в браке с женщиной, которая значительно младше него. Его супруге Алехандре Сильве 43 года. Пара поженилась в 2018 году, у них двое сыновей. Сейчас супруги живут в Испании. 

Ранее жена Ричарда Гира показала фото с их детьми. 