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Анджелина Джоли встретилась с женщинами из Руанды, пережившими геноцид

Актриса побывала на ферме, где они работают
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Анджелина Джоли побывала в Африке, где встретилась с женщинами из сельскохозяйственного кооператива «Имбони». Многие из них пережили геноцид тутси 1994 года.

Актриса познакомилась с работой участниц кооператива, а также провела с ними время в конце дня. По словам Джоли, история этих женщин стала для нее источником вдохновения.

Анджелина Джоли в Африке / фото: соцсети
Анджелина Джоли в Африке / фото: соцсети

Она отметила, что после геноцида многим жительницам Руанды пришлось самостоятельно восстанавливать жизнь и обеспечивать семьи. Некоторое время они обрабатывали арендованные заболоченные земли, зарабатывая менее доллара в день, а урожай часто страдал из-за сильных дождей.

«Я почувствовала вдохновение, уехав оттуда», — рассказала Джоли.

Женщины из кооператива «Имбони» / фото: соцсети
Женщины из кооператива «Имбони» / фото: соцсети

Актриса также подчеркнула, что за пять лет участницам кооператива удалось изменить свою жизнь: они прошли путь от наемных работников до владельцев земли, увеличили доходы в пять раз, а более 90 их детей смогли вернуться к учебе.

Ранее Джоли рассказала о личной жизни после развода с Брэдом Питтом.