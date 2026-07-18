Анджелина Джоли побывала в Африке, где встретилась с женщинами из сельскохозяйственного кооператива «Имбони». Многие из них пережили геноцид тутси 1994 года.
Актриса познакомилась с работой участниц кооператива, а также провела с ними время в конце дня. По словам Джоли, история этих женщин стала для нее источником вдохновения.
Она отметила, что после геноцида многим жительницам Руанды пришлось самостоятельно восстанавливать жизнь и обеспечивать семьи. Некоторое время они обрабатывали арендованные заболоченные земли, зарабатывая менее доллара в день, а урожай часто страдал из-за сильных дождей.
«Я почувствовала вдохновение, уехав оттуда», — рассказала Джоли.
Актриса также подчеркнула, что за пять лет участницам кооператива удалось изменить свою жизнь: они прошли путь от наемных работников до владельцев земли, увеличили доходы в пять раз, а более 90 их детей смогли вернуться к учебе.
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