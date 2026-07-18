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Актриса Екатерина Волкова оказалась в больнице из-за переработок

Звезда рассказала, что тяжело перенесла перелет на очередной спектакль
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Волкова
Екатерина ВолковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что недавно попала в больницу. По ее словам, проблемы со здоровьем возникли из-за сильных нагрузок во время гастрольного графика.

«Когда много-много работаешь и когда ты не имеешь права болеть, как в нашей профессии вообще это принято, в какой-то момент наступают, видимо, перегрузки, и организм говорит: стоп», — рассказала актриса.

Волкова призналась, что, несмотря на плохое самочувствие, решила полететь на спектакль, чтобы не подвести зрителей.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

«Я должна была вылететь на спектакль, потому что я очень ответственная артистка и не могла подвести. Зрители ждали меня в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в Тюмени», — объяснила она.

По словам артистки, из-за перепада давления ее состояние ухудшилось. На ослабленный организм она также подхватила грипп и снова оказалась в больнице. Об этом Волкова рассказала «СтарХиту» на фестивале VK Fest.

Ранее Екатерина Волкова показала дочь от Эдуарда Лимонова в ее 18-летие.