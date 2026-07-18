От Болливуда до «Матрицы»: 5 ярких ролей Приянки Чопры

«Цитадель»
Высокобюджетный многосерийный проект Патрика Морана и братьев Руссо рассказывает о падении великого шпионского агентства «Цитадель». Организация отвечала за безопасность людей и поддерживала мир во всем мире. Теперь лучшим сотрудникам агентства — Мейсону Кейну (Ричард Мэдден) и Наде Синх (Приянка Чопра) — предстоит восстановить стертую память и дать отпор новому синдикату под названием «Мантикора». Правда, возможности этой могущественной организации, стремящейся установить новый мировой порядок, практически безграничны, а ее намерения весьма преступны.
Премьера шести эпизодов первого сезона состоялась в апреле 2023 года. После этого американский научно-фантастический сериал продлили на второй сезон, стартовавший в мае 2026-го. В целом «Цитадель» (2023) задумывалась как флагманский проект с несколькими спин-оффами в рамках единой киновселенной. Однако сложности производства пока не позволили развить франшизу до запланированных масштабов.
«Матрица: Воскрешение»
Продолжение культовой франшизы вышло на большие экраны в 2021 году. Одна из главных ролей в фильме «Матрица: Воскрешение» (2021) досталась Приянке Чопре. Актриса предстала в образе повзрослевшей Сати — подопечной Оракула и важного персонажа вселенной, встретившей Нео (Киану Ривз) после его пробуждения на станции Мобил-авеню.
Действие четвертой части разворачивается спустя 60 лет после финала основной трилогии. По сюжету пожертвовавший собой Нео перезагрузил Матрицу и стал Томасом Андерсоном — гейм-дизайнером, создавшим одноименную игру. Центральным персонажам, включая Тринити, или Тиффани в этой версии мира (Кэрри-Энн Мосс), предстоит вспомнить, что они находятся не в настоящей реальности, и спасти человечество.
«База Куантико»
Американский детективный сериал Джошуа Сафрана принес Приянке Чопра долгожданную славу за пределами Болливуда. Мировая публика впервые узнала о талантливой актрисе из Индии благодаря образу агента ФБР в «Базе Куантико» (2015–2018). На протяжении трех сезонов главная героиня в ее исполнении занимается поиском заговорщиков и раскрытием планов злоумышленников.
Центральной героине — Алекс Пэриш — сначала необходимо доказать собственную невиновность в подготовке теракта. Помимо нее, в организации нападения подозреваются еще десять стажеров ФБР, проходящих подготовку на базе Куантико. В ходе расследования Алекс предстоит раскрыть тайны прошлого, вычислить преступников и впоследствии предотвратить захват заложников во время крупного саммита.
«Белый тигр»
Пронзительная социальная драма Netflix посвящена жестокости кастовой системы в современной Индии. Полнометражный проект режиссера Рамина Бахрани, в котором Приянка Чопра выступила не только исполнительницей одной из главных ролей, но и продюсером, показывает резкие социальные контрасты. На экране беспросветная бедность соседствует с немыслимой роскошью.
Триллер «Белый тигр» (2021) рассказывает историю умного, амбициозного, но бедного молодого человека по имени Балрам (Адарш Гурав). Нужда заставляет выросшего в нищете героя устроиться слугой в богатую семью. Однако работа у влиятельных хозяев, о которой он так мечтал, открывает наивному юноше бесчеловечную изнанку мира. Важную роль в судьбе Балрама играет и мадам Пинки (Приянка Чопра) — американка индийского происхождения и супруга его хозяина Ашока (Раджкумар Рао).
«Дон. Главарь мафии»
Культовая дилогия индийского производства стала знаковой и для карьеры актрисы. Боевики «Дон. Главарь мафии» (2006) и «Дон. Главарь мафии 2» (2011) продемонстрировали публике фирменные навыки Приянки Чопра как экшн-актрисы. Ее героиня Рома Бхагат обучается боевым искусствам и внедряется в криминальный мир.
Первая часть истории повествует о гибели главы мафиозного клана по прозвищу Дон (Шах Рукх Кхан). Чтобы вычислить его сообщников, инспектор полиции Дсилва (Боман Ирани) отправляет на задание двойника преступника. Параллельно с ним планы банды пытается раскрыть и героиня Приянки Чопра, которая также разыскивает исчезнувшего главаря мафии.