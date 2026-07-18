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От Болливуда до «Матрицы»: 5 ярких ролей Приянки Чопры

Когда-то Приянка Чопра покорила Болливуд, а затем сумела стать одной из самых известных индийских актрис в мировом кино. Рассказываем о пяти ролях, которые стоит увидеть каждому ее поклоннику
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Люби снова
Кадр из фильма «Люби снова»

«Цитадель»

Высокобюджетный многосерийный проект Патрика Морана и братьев Руссо рассказывает о падении великого шпионского агентства «Цитадель». Организация отвечала за безопасность людей и поддерживала мир во всем мире. Теперь лучшим сотрудникам агентства — Мейсону Кейну (Ричард Мэдден) и Наде Синх (Приянка Чопра) — предстоит восстановить стертую память и дать отпор новому синдикату под названием «Мантикора». Правда, возможности этой могущественной организации, стремящейся установить новый мировой порядок, практически безграничны, а ее намерения весьма преступны.

Кадр из сериала Цитадель
Кадр из сериала «Цитадель»

Премьера шести эпизодов первого сезона состоялась в апреле 2023 года. После этого американский научно-фантастический сериал продлили на второй сезон, стартовавший в мае 2026-го. В целом «Цитадель» (2023) задумывалась как флагманский проект с несколькими спин-оффами в рамках единой киновселенной. Однако сложности производства пока не позволили развить франшизу до запланированных масштабов.

«Матрица: Воскрешение»

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Продолжение культовой франшизы вышло на большие экраны в 2021 году. Одна из главных ролей в фильме «Матрица: Воскрешение» (2021) досталась Приянке Чопре. Актриса предстала в образе повзрослевшей Сати — подопечной Оракула и важного персонажа вселенной, встретившей Нео (Киану Ривз) после его пробуждения на станции Мобил-авеню.

Действие четвертой части разворачивается спустя 60 лет после финала основной трилогии. По сюжету пожертвовавший собой Нео перезагрузил Матрицу и стал Томасом Андерсоном — гейм-дизайнером, создавшим одноименную игру. Центральным персонажам, включая Тринити, или Тиффани в этой версии мира (Кэрри-Энн Мосс), предстоит вспомнить, что они находятся не в настоящей реальности, и спасти человечество.

«База Куантико»

Кадр из сериала База Куантико
Кадр из сериала «База Куантико»

Американский детективный сериал Джошуа Сафрана принес Приянке Чопра долгожданную славу за пределами Болливуда. Мировая публика впервые узнала о талантливой актрисе из Индии благодаря образу агента ФБР в «Базе Куантико» (2015–2018). На протяжении трех сезонов главная героиня в ее исполнении занимается поиском заговорщиков и раскрытием планов злоумышленников.

Центральной героине — Алекс Пэриш — сначала необходимо доказать собственную невиновность в подготовке теракта. Помимо нее, в организации нападения подозреваются еще десять стажеров ФБР, проходящих подготовку на базе Куантико. В ходе расследования Алекс предстоит раскрыть тайны прошлого, вычислить преступников и впоследствии предотвратить захват заложников во время крупного саммита.

«Белый тигр»

Кадр из фильма Белый тигр
Кадр из фильма «Белый тигр»

Пронзительная социальная драма Netflix посвящена жестокости кастовой системы в современной Индии. Полнометражный проект режиссера Рамина Бахрани, в котором Приянка Чопра выступила не только исполнительницей одной из главных ролей, но и продюсером, показывает резкие социальные контрасты. На экране беспросветная бедность соседствует с немыслимой роскошью.

Триллер «Белый тигр» (2021) рассказывает историю умного, амбициозного, но бедного молодого человека по имени Балрам (Адарш Гурав). Нужда заставляет выросшего в нищете героя устроиться слугой в богатую семью. Однако работа у влиятельных хозяев, о которой он так мечтал, открывает наивному юноше бесчеловечную изнанку мира. Важную роль в судьбе Балрама играет и мадам Пинки (Приянка Чопра) — американка индийского происхождения и супруга его хозяина Ашока (Раджкумар Рао).

«Дон. Главарь мафии»

Кадр из фильма Дон. Главарь мафии
Кадр из фильма «Дон. Главарь мафии»

Культовая дилогия индийского производства стала знаковой и для карьеры актрисы. Боевики «Дон. Главарь мафии» (2006) и «Дон. Главарь мафии 2» (2011) продемонстрировали публике фирменные навыки Приянки Чопра как экшн-актрисы. Ее героиня Рома Бхагат обучается боевым искусствам и внедряется в криминальный мир.

Первая часть истории повествует о гибели главы мафиозного клана по прозвищу Дон (Шах Рукх Кхан). Чтобы вычислить его сообщников, инспектор полиции Дсилва (Боман Ирани) отправляет на задание двойника преступника. Параллельно с ним планы банды пытается раскрыть и героиня Приянки Чопра, которая также разыскивает исчезнувшего главаря мафии.