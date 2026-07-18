От Болливуда до «Матрицы»: 5 ярких ролей Приянки Чопры

Премьера шести эпизодов первого сезона состоялась в апреле 2023 года. После этого американский научно-фантастический сериал продлили на второй сезон, стартовавший в мае 2026-го. В целом «Цитадель» (2023) задумывалась как флагманский проект с несколькими спин-оффами в рамках единой киновселенной. Однако сложности производства пока не позволили развить франшизу до запланированных масштабов.