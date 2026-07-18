Даниэль Вегас рассказал, почему у него до сих пор нет возлюбленной

Блогер и актер Даниэль Вегас на VK fest в беседе с Super ответил на вопрос, который волнует многих его поклонниц: занято ли его сердце. Оказалось, что пока оно свободно — но занято профессией.
«Нет. Свободно. И занято профессией жестко», — ответил он, когда корреспондент Super поинтересовался, есть ли у него невеста.
При этом статус «всероссийского краша» Дане, судя по всему, только в радость — хотя актер скромничал, когда его об этом спросили.
«Мне нравится: с каждой нашей встречей меня ставят выше и выше. Окей, спасибо!», — признался Даня, немного смущаясь.
На вопрос, изменилось ли что-то на фестивале, Даня ответил: «Я почувствовал такую же любовь, как и всегда. Тепло. Передвигаться сложнее только из-за солнца, потому что жарит немножко».