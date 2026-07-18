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Лиза Арзамасова покорила поклонников нежной фотосессией среди ромашек

Актриса опубликовала в личном блоге серию снимков, сделанных среди ромашек
Лиза Арзамасова, фото: соцсети
Лиза Арзамасова, фото: соцсети

Лиза Арзамасова порадовала поклонников атмосферной летней фотосессией. 31-летняя актриса опубликовала в личном блоге серию снимков, сделанных среди ромашек.

На кадрах звезда позирует в лёгком летнем образе: с распущенными волосами, естественным макияжем и без ярких деталей, подчеркнув романтичное настроение съёмки. Фотографии получились нежными и воздушными, а сама Арзамасова словно слилась с ромашковым пейзажем.

Подписчики пришли в восторг от новых снимков и засыпали актрису комплиментами. Многие назвали её «девочкой-летом» и отметили, что ей особенно подходят такие естественные образы: «Прекрасная девочка-лето», «Как же красиво», «Ромашковое блаженство», «Солнышко среди цветов», «Лиза и ромашки — супердуэт», — написали пользователи в комментариях.