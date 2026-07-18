Лиза Арзамасова покорила поклонников нежной фотосессией среди ромашек

Подписчики пришли в восторг от новых снимков и засыпали актрису комплиментами. Многие назвали её «девочкой-летом» и отметили, что ей особенно подходят такие естественные образы: «Прекрасная девочка-лето», «Как же красиво», «Ромашковое блаженство», «Солнышко среди цветов», «Лиза и ромашки — супердуэт», — написали пользователи в комментариях.