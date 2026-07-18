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Стало известно, кем дочь Владимира Машкова работает в США

Уехавшая из России Мария Машкова рассказала, чем занимается за границей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media

Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, рассказала, чем занимается после переезда в США. 41-летняя актриса призналась, что открыла для себя новую профессию и теперь преподает актерское мастерство.

По словам Машковой, сейчас она работает в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. Актриса поделилась, что дети вдохновляют ее, а также отметила приятную атмосферу в коллективе.

Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media

«Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актерскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии», — написала она.

Звезда призналась: она не ожидала, что настолько полюбит преподавание. Новая работа стала для нее открытием, и теперь Машкова все чаще задумывается о том, что жизнь после 40 действительно может начинаться заново.

Актриса живет в США с 2022 года. Сейчас она находится в конфликте с отцом из-за разных политических взглядов. 

Ранее Машкова показала фото 16-летней дочери.