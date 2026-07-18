Дэниэл Рэдклифф и звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж озвучат героев нового мультфильма Netflix «Шаги», вдохновленного сказкой о Золушке. Премьера состоится 20 ноября.
В отличие от классической истории, в центре сюжета окажется одна из сводных сестер Золушки — Лилит. Она случайно превращает сестру Марго в лягушку. Чтобы все исправить, девушке приходится объединиться с самой Золушкой.
Золушку озвучила Аманда Сайфред, а ее сводных сестер — Али Вонг и Стефани Сюй. Рэдклифф подарил голос принцу, Динклейдж — Родерику, а актер Янг Мазино — Гефу.
Режиссерами мультфильма стали Джон Рипа, работавший над «Райей и последним драконом», и Элис Цзу. Для нее это первый полнометражный проект.
Ранее стало известно, что мульфильм «Монстры на каникулах» получит пятую часть.