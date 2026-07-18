На одном из снимков супруги вместе с сыном позируют на пляже на фоне инсталляции в форме сердца. Также режиссер показал Леви в аквапарке, а жену — в спортивном зале. В подборку попал еще один кадр с супругой Ричи. На нем она сидит на лежаке на фоне пальм и задумчиво смотрит вдаль.