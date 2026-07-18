Гай Ричи поделился редкими фотографиями с семьей. На снимках 57-летний режиссер запечатлен вместе с женой, моделью Джеки Эйнсли, и их 12-летним сыном Леви. Вместе они отправились на отдых в Турцию.
На одном из снимков супруги вместе с сыном позируют на пляже на фоне инсталляции в форме сердца. Также режиссер показал Леви в аквапарке, а жену — в спортивном зале. В подборку попал еще один кадр с супругой Ричи. На нем она сидит на лежаке на фоне пальм и задумчиво смотрит вдаль.
Гай Ричи и Джеки Эйнсли вместе более 15 лет. Пара воспитывает троих общих детей — сыновей Рафаэля и Леви, а также дочь Ривку.
Ранее стала известна дата премьеры второго сезона «Джентльменов» — сериала, который снимает Гай Ричи.