Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Дмитрия Певцова высказалась о неидеальных отношениях с актером

Актриса подчеркнула, что ее отношения с мужем не являются образцовыми
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Народная артистка России Ольга Дроздова раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Певцовым. На вопрос о продолжительности союза с супругом она ответила в шоу «12 вопросов».

Актриса подчеркнула, что ее отношения с мужем не являются образцовыми. По словам Ольги, супруги прошли через гендерные разногласия и товарищеские ссоры, но «в конце победила дружба». В то же время артистка отметила, что длительность союза зависит не от них.

«Еще все у нас впереди. Вдруг он влюбится и женится. Все может быть. Все под Богом ходим. Если мы это заслужили, значит, и это пройдем», — пояснила Дроздова.

Певцов и Дроздова познакомились в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». В 1994-м пара поженилась. У супругов есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году.

В том же интервью Дроздова раскрыла отношение к уехавшим из страны коллегам. По мнению актрисы, они «психанули, жалеют и ночами в слезах грызут свои подушки».