Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Колман Доминго напишет сценарий для фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки»

Картина станет спин-оффом оригинального мультфильма Disney
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Колман Доминго
Колман ДомингоИсточник: Legion-Media

Актер Колман Доминго будет работать над новым фильмом о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки». Как сообщает Deadline, двукратный номинант на премию «Оскар» напишет сценарий проекта вместе с режиссером Робертом О'Харой.

Сейчас авторы ведут переговоры с Disney, а сама картина находится на раннем этапе разработки.

По данным издания, речь идет не о ремейке мультфильма, а о самостоятельной истории, которая расширит его вселенную. По похожему принципу студия ранее начала разрабатывать фильм «Гастон», основанный на персонаже «Красавицы и чудовища».

Кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка»
Кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка»

Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году и стал последней полнометражной рисованной лентой Disney. Его главная героиня — официантка Тиана из Нового Орлеана, мечтающая открыть собственный ресторан. Пытаясь помочь заколдованному принцу, девушка сама превращается в лягушку.

Ранее стало известно, что в 2028 году выйдет фильм о принцессе Рапунцель.