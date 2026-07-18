Актер Колман Доминго будет работать над новым фильмом о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки». Как сообщает Deadline, двукратный номинант на премию «Оскар» напишет сценарий проекта вместе с режиссером Робертом О'Харой.
Сейчас авторы ведут переговоры с Disney, а сама картина находится на раннем этапе разработки.
По данным издания, речь идет не о ремейке мультфильма, а о самостоятельной истории, которая расширит его вселенную. По похожему принципу студия ранее начала разрабатывать фильм «Гастон», основанный на персонаже «Красавицы и чудовища».
Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году и стал последней полнометражной рисованной лентой Disney. Его главная героиня — официантка Тиана из Нового Орлеана, мечтающая открыть собственный ресторан. Пытаясь помочь заколдованному принцу, девушка сама превращается в лягушку.
Ранее стало известно, что в 2028 году выйдет фильм о принцессе Рапунцель.