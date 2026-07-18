Продюсер из США Мао назвал Никиту Михалкова своим источником вдохновения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС рассказал, что председатель Союза кинематографистов России, народный артист РФ Никита Михалков стал для него источником вдохновения.
«Мой любимый российский фильм — “Утомленные солнцем”, спасибо Никите Михалкову. Это один из первых российских фильмов, которые я посмотрел. Другие картины из классики — “Доктор Живаго”. Но “Утомленные солнцем” — великий фильм, требующий определенного уровня знаний о России для его понимания, — сказал собеседник агентства. — И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения».
Мао рассказал, что однажды сказал Михалкову: «Благодаря вам мне захотелось стать лучшим кинематографистом».
Продолжая отвечать на вопрос о любимых российских кинокартинах, он сказал: «Говоря о недавних картинах, я вообще не так уж много смотрю кино — это не то, чем я обычно занимаюсь. Мне понравились “Серебряные коньки” — очень классный фильм, с современными спецэффектами».
Мао также отметил, что ему как режиссеры нравятся Федор Бондарчук и его отец Сергей Бондарчук. «У них отличные фильмы. Очень хорошие», — сказал он.
Продюсер упомянул и фильм «Мастер и Маргарита», отметив, что в нем «много отличных российских актеров и актрис». «Не думаю, что смогу выделить кого-то одного, кто нравится мне больше всех, но там очень хорошие, очень выразительные российские актеры — очень сильные», — заключил он.