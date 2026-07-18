Продюсер из США Мао назвал Никиту Михалкова своим источником вдохновения

«Мой любимый российский фильм — “Утомленные солнцем”, спасибо Никите Михалкову. Это один из первых российских фильмов, которые я посмотрел. Другие картины из классики — “Доктор Живаго”. Но “Утомленные солнцем” — великий фильм, требующий определенного уровня знаний о России для его понимания, — сказал собеседник агентства. — И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения».