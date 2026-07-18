Variety: «Одиссея» собрала рекордные за год $17,6 млн на предпоказах

«Одиссея» вышла в широкий прокат 17 июля. По данным журнала, ожидается, что в дебютные выходные театрального проката фильм соберет $90−100 млн. Если этот прогноз сбудется, то для Нолана это будет второй по объему сборов в дебютный уикэнд фильм с 2012 года, когда «Темный рыцарь: Возрождение легенды» собрал $160 млн. Самый успешный старт широкого проката в 2026 году был у мультфильмов «Истории игрушек 5» и «Супер Марио: Галактическое кино» ($159 и $131 млн соответственно).