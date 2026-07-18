«Удовольствие от одиночества»: Дочь актера Сафонова оставила его одного в Нью-Йорке

Кирилл Сафонов рассказал, как ему живется в Нью-Йорке после того, как его дочь Анастасия улетела в Италию. Он не планировал жить в одиночестве, но привык и теперь получает удовольствие. Об этом сообщает Life.ru.
Актер уже несколько лет живет за границей: до марта был в Израиле, затем переехал в США, где остановился у дочери. Перед отъездом Анастасия настояла, чтобы он поменял билеты и пожил один — чтобы понять, что такое «нью-йоркское одиночество».
Однако эксперимент провалился: вместо тоски Сафонов почувствовал комфорт.
«Хожу по городу и чувствую себя так, будто всегда здесь жил», — признался он в соцсети.
При этом он полагает, что дело может быть не в конкретном городе, а в его отношении к людям, которых он «всегда любил на расстоянии».